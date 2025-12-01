توغّل جديد للاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة وإقامة حاجز عسكري

توغّلت دوريتان تابعتان للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوتر على الحدود السورية الفلسطينية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن إحدى الدوريات الإسرائيلية دخلت طريق جباتا – عين البيضة في ريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزاً عسكرياً داخل الأراضي السورية. كما شهدت منطقة صيدا الحانوت في الريف الجنوبي توغّلاً مماثلاً لدورية أخرى.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، وبعد أيام من اشتباك وقع في بيت جن بريف دمشق الغربي، حين تصدّت مجموعة من الشبّان السوريين لقوة إسرائيلية حاولت التوغّل، ما أدى إلى استشهاد 20 مدنياً سورياً بينهم نساء وأطفال، وإصابة ما لا يقل عن 13 جندياً إسرائيلياً.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ توغّلات متكررة في عدد من مناطق جنوبي سوريا، مستفيدة من الوضع الأمني المعقّد على الحدود، في وقت تؤكد فيه دمشق أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً واضحاً لسيادتها.

المصدر: وكالات