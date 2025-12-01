الجيش الإسرائيلي يقصف المناطق الشرقية جنوبي قطاع غزة خلف “الخط الأصفر”

شنّ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، قصفًا مدفعيًا وجويًا استهدف المناطق الشرقية لمدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة، خلف ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مراسل الجزيرة إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائفها بكثافة نحو المناطق الشرقية من خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من المروحيات. كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه خيام النازحين في محيط الحي النمساوي غربي خان يونس.

وفي رفح، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي المدينة الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، بينما شنّ الطيران الحربي غارة على شرق حي التفاح بمدينة غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ اعتداءات يومية في مختلف مناطق القطاع بعد إعادة انتشاره خلف “الخط الأصفر”، الذي يضمن له السيطرة على أكثر من نصف مساحة غزة.

وتشهد مدينة خان يونس، التي دمّرت بشكل شبه كامل خلال الحرب، اعتداءات متكررة رغم الاتفاق، وسط أزمة إنسانية خانقة يعيشها السكان نتيجة الدمار الواسع ونقص الخدمات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الأحد ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 70,103 منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى 170,985 جريح. ومنذ بدء العمل باتفاق وقف النار، ارتفع عدد الشهداء إلى 356 وعدد الجرحى إلى 908، إلى جانب انتشال 607 جثامين من تحت الركام.

المصدر: الصحافة الفلسطيني