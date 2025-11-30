كيم جونغ أون يتعهّد بتعزيز سلاح الجو بـ”أصول إستراتيجية” جديدة

تعهّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتزويد سلاح الجو في بلاده بـ”أصول عسكرية إستراتيجية جديدة”، مؤكدا أن هذه الخطوة ستمنح القوات الجوية “مسؤوليات جديدة وهامة” في المرحلة المقبلة، وذلك خلال احتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس سلاح الجو شاركت فيه ابنته كيم جو آي، التي تُعد أبرز المرشحين لخلافته بحسب تقديرات غربية.

وبثّت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ صورًا لكيم وابنته وهما يتابعان مناورات جوية واسعة شاركت فيها طائرات نفاثة ومسيّرات وقاذفات صواريخ متنقلة، كما ظهر كيم يتفقد عددا من الطائرات بينها طائرة الإنذار المبكر التي كشفت عنها بلاده مطلع العام الجاري.

وتأتي هذه التطورات بينما تشير تقارير استخباراتية أوكرانية إلى أن كوريا الشمالية بدأت إنتاج كميات كبيرة من المسيّرات الصغيرة والقصيرة المدى من طراز FPV، إضافة إلى طائرات هجومية أكبر تُستخدم في العمليات العسكرية.

وفي خطابه، شدّد كيم على الدور المحوري للقوات الجوية في “تعزيز الردع النووي”، مؤكدا أن بلاده تتوقع من هذا السلاح أداءً أكبر في مواجهة التجسس والاستفزازات العسكرية التي قد يقدم عليها “الأعداء”.

وتزامنت تصريحات كيم مع تصاعد التوتر على الحدود بين الكوريتين، حيث أكدت سول أن بيونغ يانغ لم تستجب لدعوات الحوار بهدف منع الاحتكاكات العسكرية. وكانت كوريا الجنوبية قد اقترحت هذا الشهر استئناف المحادثات العسكرية حول خط ترسيم الحدود، في ظل تقارير عن توغلات متكررة للقوات الشمالية.

من جهته، حذّر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ من خطورة الوضع على الحدود، مشيرًا إلى أن كوريا الشمالية عززت المنطقة بثلاث طبقات من الأسلاك الشائكة وقطعت كل خطوط الاتصال، ما يرفع احتمالات وقوع اشتباك “بشكل عرضي” في أي لحظة.

المصدر: وكالة يونهاب للأنباء