كيم سونغ: كوريا الشمالية غير معنية بأي بالتزامات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

قال مندوب كوريا الشمالية الدائم بالأمم المتحدة كيم سونغ، إن “بلاده غير ملزمة بأي شكل من الأشكال بالتزامات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

جاء ذلك في كلمة المندوب الكوري الشمالي في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد في مقر الأمم المتحدة.

وذكر المندوب الدائم، أن “الولايات المتحدة وبعض حلفائها في المؤتمر، يعكرون صفو أجواء الحدث من خلال “التحامل بلا أساس” على وضع كوريا الشمالية كدولة نووية غير موقعة على المعاهدة”.

وأضاف “وضع كوريا الشمالية كدولة نووية لا يتغير بالتصريحات الخطابية للقوى الخارجية أو برغباتهم الأحادية الجانب”، وأوضحُ مرة أخرى أن :كوريا الشمالية ليست ملزمة بأي حال من الأحوال بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

وأشار المندوب الكوري الشمالي إلى أن الموضوع الرئيسي في المؤتمر يجب أن يكون منع “انتهاك الالتزامات” بموجب المعاهدة من جانب الولايات المتحدة وبعض الدول التي تتنصل من التزاماتها وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، و”تلجأ إلى الانتشار النووي”، بما في ذلك تقديم “قوات الردع الموسع” ونقل تكنولوجيا بناء الغواصات النووية.

ونوه كيم سونغ بأن بلاده “ستظل ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب قانون السياسة الوطنية للقوات النووية ودستور جمهورية كوريا الشمالية، الذي يكرس الوضع القانوني للدولة النووية، من أجل المساهمة الفعالة في جهود المجتمع الدولي لضمان السلام والأمن العالميين والاستقرار الاستراتيجي.”

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية