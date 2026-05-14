    الصين | ترامب وشي يستعدان لمحادثات بالغة الأهمية في بكين

      يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، نظيره الأمريكي دونالد ترامب في بكين حيث يعقدان قمة لمناقشة العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية، بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان.

      ويستقبل شي ترامب باحتفال رسمي عند الساعة العاشرة صباحا (02,00 بتوقيت غرينتش) في قاعة الشعب الكبرى.

      ومساء، يقيم الرئيس الصيني مأدبة عشاء رسمية في القاعة نفسها، وسيزور ترامب معبد السماء التاريخي، وهو موقع مدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو حيث كان أباطرة الصين يصلون من أجل حصاد وفير.

      وكان وصل الرئيس الأمريكي إلى الصين في زيارة تستمر ليومين بالطائرة الرئاسية ليل الأربعاء برفقة مجموعة من رجال الأعمال النافذين من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا” جين-سون هوانغ وإيلون ماسك، في مؤشر إلى تركيز ترامب في زيارته على التجارة والأعمال.

      واستُقبل ترامب لدى وصوله، مع حضور 300 شاب وشابة صينيين مرتدين زيا أبيض وملوّحين بأعلام صينية وأميركية صغيرة في انسجام تام.

      ومن المقرر أن يتناول ترامب وشي الشاي وغداء عمل الجمعة قبل أن يعود الرئيس الأمريكي إلى واشنطن.

      وتُعد هذه الرحلة إلى بكين الأولى لرئيس أمريكي منذ نحو عقد، بعد الزيارة التي قام بها ترامب للصين عام 2017 والتي رافقته فيها زوجته ميلانيا، على عكس هذه المرة.

      المصدر: وكالة يونيوز

