روسيا وكوريا الشمالية تتفقان على تعاون عسكري دائم

أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف خلال لقائه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في بيونغ يانغ الاحد اتفاق الجانبين على تعاون عسكري دائم وتوقيع خطة العمل اللازمة لهذه الشراكة.

وقال بيلاوسو “اتفقنا مع وزارة الدفاع في كوريا الشمالية على جعل التعاون العسكري الثنائي دائما، مستعدون لتوقيع خطة للتعاون العسكري الروسي الكوري للفترة 2027-2031 خلال هذا العام”.

ولفت بيلاوسوف إلى أن “العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق وفي تطور مستمر”، وأضاف “العام الحالي يعد بأن يكون غنيا بالاتصالات الثنائية في عدد من المجالات”.

