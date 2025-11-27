اللواء موسوي: القوات البحرية جاهزة للرد على أي تهديد محتمل

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء عبد الرحيم موسوي أن “القوات البحرية مستعدة للرد رداً حازماً وباعثاً على الندم على أي عدوان معاد محتمل”.

وقال اللواء موسوي، في بيان بمناسبة يوم القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية (28 تشرين الثاني/نوفمبر)، إن “هذا اليوم يذكر بشجاعة وبطولات وتضحيات ابطال القوات البحرية في حماية الاستقلال والامن البحري للبلاد”.

وتابع ان “هذه القوات الاسترتيجية اظهرت خلال الاحداث والتهديدات الاخيرة لا سيما ما بعد حرب الـ 12 المفروضة ضد ايران قدراتها وجهوزيتها التامة للرد البات والمؤثر والباعث على النادم على اي عدوان محتمل وذلك بالافادة من الطاقات المحلية والمبادرات العملانية والمعنويات الجهادية للمقاتلين الأبطال”.

كما اكد أن “التمتع بنعمة الاقتدار في حماية الأمن المستدام في الخليج الفارسي وبحر عمان والمياه الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية هو نتيجة التنسيق والتعاون البناء بين القوات البحرية للجيش والقوات البحرية للحرس الثوري”، موضحاً أن “هذا التوجه الاستراتيجي والتعاملي، تحول الى نموذج يحتذى للردع الذكي والرد المؤثر على التهديدات من خارج المنطقة”.

هذا وأضاف أن “القوات البحرية للجيش ليس تتواجد اليوم في الساحات العسكرية فحسب بل في المجالات العلمية والتدريبية والتكنولوجيات الحديثة والدبلوماسية البحرية ايضاً”.

المصدر: ارنا