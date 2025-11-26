فنزويلا: نكافح الاتجار بالمخدرات بلا هوادة

أكد المدعي العام الفنزويلي طارق ويليام صعب أنّ بلاده “تكافح الاتجار بالمخدرات بلا هوادة”، مدينًا “الجرائم ضدّ الإنسانية التي ترتكبها الولايات المتحدة في المياه الدولية”.

وأشار صعب، في حديث له الأربعاء، إلى أن “الإجراءات القضائية، على مدى الأعوام الثمانية الماضية، أسفرت عن 52,209 لوائح اتهام و60,820 تهمة في جرائم المخدرات، ما أدى إلى إدانة 21,370 شخصًا تمت محاكمتهم”.

ولفت صعب إلى أن “السلطات تمكنت من مصادرة ما مجموعه 370 طنًا من المخدرات غير المشروعة، منها 273.7 طنًا من الكوكايين و85.3 طنًا من الماريجوانا”، وتابع: “هذا ما يؤكد حزم الدولة الفنزويلية في الدفاع عن أراضيها وعن الصحة العامة”.

ومن ناحية أخرى، اتهم صعب “الولايات المتحدة بقتل 80 شخصًا من خلال هجمات عسكرية ضدّ قوارب مدنية صغيرة، بزعم أنها قوارب مخدرات، في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ”، واصفًا هذه الأفعال بأنها “إعدامات خارج نطاق القضاء”.

وأفاد صعب بأن “الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، انتهكت العديد من اللوائح الدولية بشكل ممنهج، بما في ذلك إعلان حقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وذكّر صعب بأن “استخدام القوة المميتة ضد السفن المدنية في المياه الدولية لا يُبرَّر إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس، أو بموجب إذن صريح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، مستندًا في قوله إلى “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

وأكد صعب أن “الولايات المتحدة تجاهلت هذه المبادئ”، ودعا “المجتمع الدولي إلى الإدانة العلنية لهذه الأحداث”، محذرًا من أن “تسويغ أو محاولة تطبيع قتل أي مواطن من قبل الولايات المتحدة يقودان إلى زوال القانون الدولي”.

المصدر: الميادين