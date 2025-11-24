الدفاعات الجوية الروسية تسقط 570 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 570 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع، وفقا لوكالة “ريا نوفوستي”.

وبلغ أكبر عدد من الطائرات المسيرة التي أُسقطت في يوم واحد 75 مسيرة، وكان ذلك ليلة 23 نوفمبر.

وتعرضت مقاطعة بريانسك لأكبر عدد من الهجمات أوكرانية، حيث تمت مهاجمتها 12 مرة خلال الأسبوع الماضي.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.

