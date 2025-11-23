الخارجية الاميركية: خطة السلام في أوكرانيا ليست قائمة رغبات روسية

نفت وزارة الخارجيّة الأمريكية أن تكون خطة واشنطن لتسوية أزمة أوكرانيا “قائمة رغبات روسية” وضعها كيريل دميترييف مبعوث الرئيس الروسي.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة تومي بيغوت ، أنّه “وكما أوضح وزير الخارجية ماركو روبيو والإدارة الأمريكية مرارًا، هذه الخطة وُضعت من قبل الولايات المتحدة بناء على توافقات من الجانبين الروسي والأوكراني”.

وفي تصريح أدلى به أمس، شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الخطة “ليست عرضًا نهائيًا ملزمًا لأوكرانيا”، بل تشكل إطارًا أوليًا للحوار والتفاوض.

كما نفى البيت الأبيض أن تكون الخطة مبنية على مقترحات روسية أو “قائمة رغبات” وضعتها موسكو.

المصدر: وكالات