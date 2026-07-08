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    الخارجية الإيرانية: نحذر من تداعيات نكث الولايات المتحدة بالعهود وسنتخذ أي إجراء نراه ضرورياً لصون مصالحنا وأمننا القومي

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