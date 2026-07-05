فانس: القيادة البريطانية طالما خيبت آمال البلاد

صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم السبت، بأن القيادة البريطانية طالما خيبت آمال البلاد.

وقال فانس لصحيفة “ذا تايمز”: “لطالما قصرت القيادة البريطانية في خدمة البلاد”.

وأشار فاني إلى أن المملكة المتحدة شهدت 6 رؤساء وزراء في السنوات الأخيرة.

وتابع: “ذلك يثبت أن هناك خللا ما في السياسة البريطانية وأن الناس بحاجة ماسة إلى تغيير هيكلي كبير”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد مرارا السياسات البريطانية، كما أعرب عن رفضه قرار لندن الأخير عدم توسيع عمليات استخراج النفط والغاز من بحر الشمال، وهو ملف لطالما أثار خلافات بينه وبين البلدين.

المصدر: ذا تايمز