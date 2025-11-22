السبت   
    واشنطن تدرس السماح بتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي “إتش 200” إلى الصين

      كشفت مصادر مطلعة، لوكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، أنّ إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تدرس منح الضوء الأخضر لبيع رقائق الذكاء الاصطناعي “إتش 200″، التي تصنعها شركة “إنفيديا”، إلى الصين.

      وتنتج “إنفيديا”، ومقرّها في ولاية كاليفورنيا، بعضاً من أكثر أشباه الموصلات تطوّراً في العالم، لكن يحظر عليها تصدير بعض من رقائقها المتقدّمة الى الصين، خشية أن تستخدمها بكين في تطوير قدراتها العسكرية.

      ويعزّز تقارب بين واشنطن وبكين حالياً آفاق تصدير التكنولوجيا الأميركية المتقدّمة إلى الصين.

      المصدر: وكالة رويترز

      أمريكا | ترامب يضغط على زيلينسكي للقبول بالخطة الأمريكية لتسوية النزاع الروسي-الأوكراني

      الخارجية الصينية: محاولة اليابان لإحياء العسكرة محكوم عليها بالفشل

      روسيا تؤكد إجراء محادثات مع الصين بشأن الدفاع الصاروخي

