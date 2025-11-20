هيئة تنظيم البث الأميركية تفتح تحقيقًا بحق “بي بي سي” بسبب تلاعب مزعوم بخطاب ترامب

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الخميس، أنها تلقت رسالة من لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية، عقب تقارير أفادت بأن اللجنة تحقق في اتهامات بتلاعب الهيئة بمضمون خطاب ألقاه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وبحسب صحيفة التلغراف، وجّه بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية والحليف المقرب من الرئيس الأميركي، رسالة الأربعاء إلى مسؤولي “بي بي سي” وشبكتين تلفزيونيتين أميركيتين، طالب فيها بتوضيحات حول احتمال بث حلقة من برنامج “بانوراما” الإخباري في الولايات المتحدة، تضمن دمجًا وصفه بالمضلل لمقاطع من خطاب ترامب الذي ألقاه في 6 كانون الثاني/يناير 2021، بصورة تعطي الانطباع بأنه حرض أنصاره صراحة على مهاجمة مقر الكونغرس.

ولم ترد الهيئة التنظيمية الأميركية حتى الآن على أسئلة وجهتها إليها وكالة فرانس برس. من جهتها، اكتفت “بي بي سي” بالإعلان لـ”فرانس برس” بأنها “تستطيع تأكيد تلقي هذه الرسالة”، دون الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وفي الرسالة التي نشرت التلغراف أجزاء منها، أشار بريندان كار إلى أن الدمج المضلل في تقرير هيئة الإذاعة البريطانية “يعطي الانطباع بأن الرئيس ترامب قال جملة لم تصدر عنه فعليًا”، مضيفًا: “يبدو أن هذا يتفق مع التعريف الدقيق لنشر تصريح كاذب ومتحيز إلى حد كبير”، بحسب ما نقلت الصحيفة.

وقد أثارت هذه القضية بلبلة داخل هيئة الإذاعة البريطانية، وأدت إلى استقالة مديرها العام ورئيسة قسم الأخبار على خلفية الجدل.

بدوره، قدّم رئيس مجلس إدارة “بي بي سي”، سمير شاه، اعتذارًا شخصيًا للرئيس الأميركي، إلا أن ترامب أعلن عزمه مقاضاة الهيئة بتهمة التشهير، مطالبًا بتعويض قد يصل إلى خمسة مليارات دولار.

وفي رسالة للموظفين، أكد شاه الاثنين أن الإدارة “عازمة” على الدفاع عن نفسها في مواجهة دعاوى الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: أ.ف.ب.