دولي

مظاهرة حاشدة في برلين دعمًا لغزة وإيران وتنديدًا بالعدوان الأميركي – الصهيوني

شهدت العاصمة الألمانية برلين، مساء الأحد، مظاهرة جماهيرية حاشدة شارك فيها المئات من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، بالإضافة إلى نشطاء ألمان، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في غزة، ودعمًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مواجهة العدوان المشترك الذي تشنه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ولافتات تندد بـ”العدوان الأميركي – الإسرائيلي على محور المقاومة”، مردّدين شعارات تُدين جرائم الاحتلال في غزة، وتستنكر الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.

كما شهدت المظاهرة دعوات واضحة للحكومة الألمانية بوقف دعمها السياسي والعسكري للاحتلال الصهيوني، محمّلين الغرب مسؤولية ما وصفوه بـ”الانحياز الأعمى للعدوان”.

وأكد المشاركون أن الشعوب الحرة في العالم، تقف إلى جانب الشعوب المظلومة والمقاومة في فلسطين ولبنان وإيران، مشددين على أن المعركة اليوم ليست فقط عسكرية، بل أخلاقية وإنسانية، وعلى الجميع اتخاذ موقف واضح من الجرائم المتواصلة.

وتأتي هذه المظاهرة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، واستمرار القصف الصهيوني على قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الإيرانية الصاروخية الدقيقة، والردود الأميركية التي أدت إلى تفاقم الوضع الإقليمي بشكل خطير.

المصدر: مواقع