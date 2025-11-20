الدوما الروسي: أي مصادرة لأصول موسكو في بلجيكا يجب أن تقابل بإجراءات ضد بروكسل

حذّر مجلس النواب الروسي “الدوما” اليوم الخميس، من أنّ أي خطوة يتخذها الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية المجمّدة ستقابل بإجراءات قانونية مضادة تستهدف بلجيكا وشركة “يوروكلير”، المزود المالي البلجيكي الذي يحتفظ بمعظم تلك الأصول.

وقال الدوما في قراره إنّ روسيا تحتفظ بحقّها في المطالبة بتعويضات عن الأضرار، إضافةً إلى إمكانية مصادرة أصول تعود ليوروكلير أو لبلجيكا كإجراء أمني ردعي.

كما دعا القرار إلى استخدام أصول غير المقيمين من الدول المصنّفة “غير صديقة” لتعويض الخسائر التي قد تتكبّدها روسيا نتيجة أي تحرّك أوروبي.

ووصف البرلمان الروسي استخدام الأصول الروسية من جانب دول الاتحاد الأوروبي بأنّه استيلاء غير قانوني على ممتلكات الدولة، معتبراً أنّ الخطوة قد ترقى إلى مستوى “السرقة الصريحة” إذا ما تم تنفيذها.

ويأتي هذا الموقف في ظلّ مقترح تقدّمت به المفوضية الأوروبية يتيح لحكومات الاتحاد استخدام ما يصل إلى 185 مليار يورو من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمّدة والبالغة نحو 210 مليارات يورو لتمويل قروض مخصّصة لأوكرانيا، من دون اللجوء إلى المصادرة المباشرة لتلك الأصول.

المصدر: موقع روسيا اليوم