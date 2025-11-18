الثلاثاء   
    إسبانيا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 615 مليون يورو

      أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 615 مليون يورو، ستُخصص بدءاً من الشهر المقبل لتعزيز القدرات الدفاعية لكييف.

      وجاء إعلان سانشيز خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة مدريد، حيث أوضح أن الحزمة تشمل معدات دفاعية حديثة بقيمة 300 مليون يورو، ضمن اتفاق أمني بين البلدين تصل قيمته إلى مليار يورو سنويًا.

      وشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات تعاون جديدة، منها اتفاقيات لمكافحة “التضليل الإعلامي الروسي”، فيما أكد رئيس الوزراء الإسباني دعم بلاده “الكامل والراسخ” لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

      المصدر: أ.ف.ب.

      الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدتين في خاركوف ودنيبروبتروفسك

      زيلينسكي يعلن زيارته لتركيا لـ “تفعيل المفاوضات” غدا ويلتقي ويتكوف

      روسيا تطالب أوكرانيا باستعادة مواطنيها الذين تم إنقاذهم في مناطق القتال

