لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية ينعى المناضل الوطني الكبير الوزير والنائب السابق ‏زاهر الخطيب

نعى لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية المناضل الوطني الكبير، أمين عام رابطة الشغيلة، الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب، مشيدًا بمسيرته السياسية والنضالية الطويلة، الزاخرة بالنضال في سبيل قضايا الوطن والأمة، والمكللة بمواقفه الوطنية الصلبة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، والتي كان أبرزها موقفه الواضح في مواجهة اتفاق الذل والعار، “اتفاق ١٧ أيار”، عندما خضعت أكثرية النواب اللبنانيين للوصاية الإسرائيلية، فكان صوته عاليًا في التعبير عن الموقف الشعبي الوطني في رفض ذلك الاتفاق.
وكان فقيدنا الوطني مؤمنًا بالمقاومة، وساهم في رفدها ودعمها بكل الوسائل الممكنة، واستمر على نهجها حتى الرمق الأخير.
كما كان فقيدنا الراحل منحازًا إلى قضايا الناس الاجتماعية، فكان صوت الفقراء والمظلومين، وناضل في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع الظلم والحرمان عن كاهلهم، وكان يشاركهم همومهم ويحضر بينهم في مختلف المناسبات والاستحقاقات.
إضافة إلى نضاله السياسي والاجتماعي والوطني، كان الراحل مفكرًا ثوريًا، أغنى مسيرته بثقافة رفيعة فرضت احترامه على جميع من عرفه، فكان المناضل بالفكر والكلمة، إلى جانب كونه قائدًا سياسيًا وشعبيًا، تشهد له بذلك العديد من المؤتمرات والندوات والمحاضرات، في لبنان وخارجه.
إن لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، إذ يتوجه بالعزاء من عائلته ورفاقه ومحبيه، فإنه يعاهد الفقيد الكبير على مواصلة درب النضال والمقاومة، حتى تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، وفي مقدمها تحرير الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، وتحقيق العدالة لشعبنا وأمتنا، ويدعو اللقاء إلى المشاركة الواسعة بتشييعه.
