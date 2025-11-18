لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية ينعى المناضل الوطني الكبير الوزير والنائب السابق ‏زاهر الخطيب

نعى لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية المناضل الوطني الكبير، أمين عام رابطة ‏الشغيلة، الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب، مشيدًا بمسيرته السياسية والنضالية الطويلة، الزاخرة ‏بالنضال في سبيل قضايا الوطن والأمة، والمكللة بمواقفه الوطنية الصلبة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، ‏والتي كان أبرزها موقفه الواضح في مواجهة اتفاق الذل والعار، “اتفاق ١٧ أيار”، عندما خضعت أكثرية ‏النواب اللبنانيين للوصاية الإسرائيلية، فكان صوته عاليًا في التعبير عن الموقف الشعبي الوطني في رفض ‏ذلك الاتفاق‎.‎

وكان فقيدنا الوطني مؤمنًا بالمقاومة، وساهم في رفدها ودعمها بكل الوسائل الممكنة، واستمر على نهجها ‏حتى الرمق الأخير‎.‎

كما كان فقيدنا الراحل منحازًا إلى قضايا الناس الاجتماعية، فكان صوت الفقراء والمظلومين، وناضل في ‏سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع الظلم والحرمان عن كاهلهم، وكان يشاركهم همومهم ويحضر بينهم ‏في مختلف المناسبات والاستحقاقات‎.‎

إضافة إلى نضاله السياسي والاجتماعي والوطني، كان الراحل مفكرًا ثوريًا، أغنى مسيرته بثقافة رفيعة ‏فرضت احترامه على جميع من عرفه، فكان المناضل بالفكر والكلمة، إلى جانب كونه قائدًا سياسيًا ‏وشعبيًا، تشهد له بذلك العديد من المؤتمرات والندوات والمحاضرات، في لبنان وخارجه‎.‎

إن لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، إذ يتوجه بالعزاء من عائلته ورفاقه ومحبيه، فإنه ‏يعاهد الفقيد الكبير على مواصلة درب النضال والمقاومة، حتى تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، وفي ‏مقدمها تحرير الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، وتحقيق العدالة لشعبنا وأمتنا، ويدعو اللقاء إلى ‏المشاركة الواسعة بتشييعه‎.‎

المصدر: العلاقات الإعلامية