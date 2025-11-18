الشيخ الجعيد ينعى زاهر الخطيب : فلسطين وقضيّتها العادلة المحقّة كانت شغله الشاغل



نعى منسّق عام جبهة العمل الإسلامي في لبنان الشيخ الدكتور زهير عثمان الجعيد ، في بيان “الأخ العزيز والصديق الوفي .. والمقاوم الوطني والعروبي الجرئ الجسور الكبير .. وصاحب الكفّ البيضاء .. والمواقف النضاليّة الوطنيّة الشريفة والمحقّة .. سعادة النائب السابق ” زاهر الخطيب “.

ولفت الشيخ الجعيد إلى “العلاقة الطيّبة الوطيدة التي كانت تربطه مع الزاهر الخطيب وإلى روحيّة وعملانيّة وحركيّة التعاون والتنسيق الجدّي معه في المراحل الصعبة وأدقّ الظروف .. ولاسيّما بعد إغتيال وإستشهاد دولة الرئيس رفيق الحريري رحمه الله تعالى ..

وأشاد الجعيد ب”مواقف الراحل الكبير الصلبة، وخصوصاً مواقفه الداخليّة والوطنيّة المشهودة وموقفه الرائع الكبير أبّان إتفاق 17 أيّار المشؤوم .. وكيف وقف في مجلس النواب بكلّ جرأة وجسارة وأعلن رفضه لهذا الإتفاق ورفضه لكلّ مندرجاته، وذلك بوجود الدبّابة الإسرائيليّة خارج المجلس”.

وأشار الجعيد إلى “أنّ فلسطين وقضيّتها العادلة المحقّة وضرورة تحريرها من براثن العدو اليهودي الصهيوني الغاشم كانت شغله الشاغل وهمّه الكبيروكانت ديدنه ونبضات قلبه وبنات أفكاره النيّرة .. في مواقفه وأنشطته وندواته وتصريحاته .. وفي كلّ المؤتمرات واللقاءات والزيارات التي حضرها وتواجد فيها .. ففلسطين بالنسبة له رحمه الله هي الجوهر والأساس .. وأنّ تحريرها وإنقاذ المقدّسات ليس مادة للأخذ والعطاء .. بل هو واجب على الأمّة جمعاء ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام