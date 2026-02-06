الشيخ الجعيد يشيد بموقف قائد الجيش في واشنطن: تعبير عن الوطنية وكرامة لبنان



أشاد المنسق العام ل”جبهة العمل الإسلامي” في لبنان الشيخ الدكتور زهير عثمان الجعيد، بالموقف الذي عبر عنه قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال لقائه السيناتور الأميركي ليندسي غراهام في واشنطن، معتبرا أنه “موقف وطني رائد يعكس حرصاً على مصلحة لبنان ووحدته”.

وقال الجعيد إن “تأكيد قائد الجيش أن حزب الله ليس منظمة إرهابية في السياق اللبناني، جاء تعبيراً واضحا عن فهمه للواقع الوطني وعن تمسّكه بثوابت الكرامة والسيادة”، مشيرا إلى أن “هذا الرد الصريح يعكس رؤية وطنية متجردة رغم الضغوط المعروفة التي تمارسها الإدارة الأميركية”.

ورأى الجعيد أن “الموقف الأميركي المعادي للمقاومة معروف بانحيازه الكامل لإسرائيل”، مؤكدا أن “رد قائد الجيش مثل قمة العزة الوطنية في مواجهة هذا الانحياز”.

وختم الجعيد بتوجيه التحية لقائد الجيش على موقفه، معتبرا أنه “عبر بصدق عن مشاعر شريحة واسعة من اللبنانيين وتمسّكهم بوحدة وطنهم وكرامته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام