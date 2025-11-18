حزب الله نعى المناضل الكبير زاهر الخطيب : قامة كرّست حياتها دفاعًا عن قضايا الناس والوقوف إلى جانب المقاومة

تقدم حزب الله من عائلة المناضل الوطني الكبير، أمين عام رابطة الشغيلة، الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب، ‏ومن رفاقه ومحبيه، بأحرّ التعازي والمواساة، برحيل هذه القامة الوطنية التي كرّست حياتها دفاعًا عن قضايا الناس ‏وحقوق الفقراء والمظلومين، وفي مقارعة الاحتلال ورفض مشاريع الاستسلام، والوقوف إلى جانب المقاومة في لبنان ‏وفلسطين‎.‎

وفي بيان له قال الحزب :”لقد كان الراحل العزيز حاضرًا بمواقفه في مختلف الساحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والوطنية، إذ تشهد له ‏أروقة مجلس النواب وموقفه التاريخي الرافض لاتفاق ١٧ أيار، اتفاق الذل والعار، وإيمانه بأن المقاومة هي الخيار ‏الوحيد لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض، وكان داعمًا ومساندًا لها ومدافعًا عن حق الشعوب في التحرر، وحاملًا همّ ‏شعب فلسطين وقضيته في فكره ومواقفه‎.‎”

واضاف :”كما آمن الراحل بأن بناء الدولة العادلة لا يمكن أن يكون إلا بوحدة واتحاد اللبنانيين ومحاربة الفساد بكل أشكاله ‏وألوانه‎”.

وختم :”إن حزب الله إذ ينعى هذه الشخصية الوطنية الصادقة، يؤكد أن مسيرة الراحل الزاخرة بالمواقف والقيم والمبادئ ‏الثابتة، ستبقى أنموذجًا يحتذى، ووسام عزّ وشرف على صدر كل رجل مناضل وطني مخلص لبلده وشعبه”.‏

المصدر: العلاقات الإعلامية