بكين تحث “إسرائيل” على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي

وجَّه نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، غينغ شوانغ، نداء إلى كيان الاحتلال بضرورة الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وذلك خلال الدورة السادسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط الذي عقد في مدينة نيويورك أمس الاثنين.

وقال غينغ: “لا يزال الشرق الأوسط يشهد توترات مطولة، مع تصاعد الصراعات والمواجهات واحدة تلو الأخرى، مضيفا إن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سيساعد على الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، ودعم سلطة وفعالية النظام الدولي لمنع الانتشار، والحد من مخاطر سباقات التسلح والصراعات المسلحة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين دول المنطقة، وتوفير ضمانة مؤسسية مهمة للسلام والاستقرار الدائمين في المنطقة”.

وطرح موقف الصين المكون من ثلاث نقاط: السعي لتحقيق الأمن المشترك، ودعم النظام الدولي لمنع الانتشار، والحفاظ على الاتجاه الصحيح.

وأضاف غينغ: “على “إسرائيل”، بصفتها الدولة الوحيدة غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، الانضمام إليها كدولة غير حائزة للأسلحة النووية في أقرب وقت ممكن، وإخضاع جميع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والالتزام بعدم مهاجمة المنشآت النووية للدول الأخرى.”

واعتبر ان “معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقعة عام 1968 ودخلت حيز التنفيذ منذ 5 مارس 1970، هي المعاهدة الوحيدة التي تتضمن التزامات ملزمة قانونًا بالسعي إلى نزع السلاح النووي، وقد انضمت 191 دولة إلى المعاهدة، بما في ذلك الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، مما يجعل معاهدة منع الانتشار النووي اتفاقية نزع السلاح المتعددة الأطراف الأكثر التزاما على نطاق واسع.”

المصدر: وكالات