كوفكو الصينية تستورد 840 ألف طن من فول الصويا الأمريكي

أفادت وكالة “رويترز” بأن شركة “كوفكو” الصينية المملوكة للدولة، والمعنية بتجارة الحبوب، أقدمت على شراء ما لا يقل عن 14 شحنة من فول الصويا الأميركي، بما يعادل نحو 840 ألف طن، وذلك للشحن خلال شهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

وأوضح أحد المتعاملين أنّ ثماني شحنات ستُشحَن من موانئ ساحل الخليج الأميركي خلال الفترة نفسها، فيما ستخرج الشحنات المتبقية من موانئ شمال غرب المحيط الهادئ في كانون الثاني/يناير. وقدّر متعامل آخر أن نحو 75% من هذه المبيعات مصدره موانئ الخليج، والبقية من شمال غرب المحيط الهادئ.

وأشار المتعاملان إلى أنّ إجمالي الكميات قد يرتفع إذا جرى التوصل إلى صفقات إضافية في الفترة المقبلة.

وتأتي هذه العملية على خلفية الاجتماع الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، بعد حرب تجارية بين الطرفين كادت تصل حد الحرب العسكرية.

المصدر: وكالات