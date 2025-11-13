الخميس   
    عربي وإقليمي

    غزة | خروقات العدو مستمرة.. قصف “إسرائيلي” ونسف منازل في قطاع غزة

      تواصل قوات الاحتلال “الإسرائيلي” اعتداءاتها على الفلسطينيين، في قطاع غزة، وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ شنت، فجر اليوم الخميس، عدة غارات، ونفذت عليات قصف ونسف في أرجاء متفرقة من شرقي القطاع.

      كما قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية شرقي وجنوب شرقي مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق النار. كما نفذت عدة عمليات نسف للمنازل في المنطقة الشرقية في المدينة.

      وأغارت طائرات الاحتلال على محيط مدرسة أحمد الشقيري، في بيت لاهيا شمالي القطاع، وشنت غارة شرقي غزة، فيما أطلقت طائرات مسيّرة “إسرائيلية” “كواد كوبتر” النار في محيط مفترق السنافور في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

      وفي وقت سابق، استشهد شاب فلسطيني برصاص الجيش “الإسرائيلي” في جباليا شمالي قطاع غزة. كما أطلقت آليات الجيش “الإسرائيلي” النار بكثافة في محيط منطقة الشاكوش شمال غربي رفح.

      كما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة، استهدفت مباني سكنية عدة في مدينة رفح وأخرى في حي الشجاعية، وشرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

      ولليوم الثالث على التوالي، تواصل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، برفقة فرق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجان المصرية، عمليات البحث عن جثث محتجزين “إسرائيليين” في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. وتأتي عملية البحث هذه بعد توقف لعدة أيام في محاولة للعثور على 3 جثث متبقية في القطاع.

      المصدر: مواقع اخبارية

