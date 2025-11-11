منظمة الهجرة تدعو لمساعدة ملايين المدنيين المتضررين من الحرب في السودان

دعت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم ملايين المدنيين المتضررين من الحرب في السودان.

وقالت المديرة العامة للمنظمة “إيمي بوب”، التي وصلت السودان أمس الاثنين لتقييم الاستجابة الإنسانية، إن “أكثر من 30 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، بينهم نحو 10 ملايين نازح داخل البلاد”، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لتقديم الدعم.

وفي سياق متصل، أعلنت غرفة طوارئ مدينة طويلة في ولاية شمال دارفور عن اندلاع حريق شرق معسكر دالي، ما أدى إلى تدمير ممتلكات المدنيين النازحين.

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في السودان، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر مؤخرًا وارتكابها مجازر على أساس عرقي، وفق تقارير محلية ودولية.

المصدر: وكالات