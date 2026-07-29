إيران: الإجراءات الأميركية تهدد أمن مضيق هرمز والاستقرار الإقليمي

أكدت إيران أن الإجراءات الأميركية المتواصلة تشكل تهديداً لأمن مضيق هرمز والاستقرار الإقليمي، محذرةً من تداعيات استمرار السياسات التصعيدية في المنطقة.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الشرق الأوسط، اعتبر السفير ونائب المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان وانتهاك سيادة سوريا، يمثل تهديداً متزايداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأشار درزي إلى أن غزة لا تزال تعاني من آثار الحرب والحصار، لافتاً إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وتوسّع الاستيطان بصورة مخالفة للقانون الدولي.

وشدد المسؤول الإيراني على أن أي حل مستدام يجب أن يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية من دون قيود، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكداً أن إعادة إعمار غزة لا يجب أن تخضع لأي شروط سياسية أو عسكرية.

وفي معرض رده على الاتهامات الأميركية ضد طهران، رفض درزي ما وصفها بـ”الادعاءات الباطلة ذات الدوافع السياسية”، معتبراً أنها تأتي في إطار محاولة تبرير الاعتداءات الأميركية على إيران والتغطية على الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

وأكد أن واشنطن هي الطرف المعتدي، متهماً إياها بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي عبر استخدام القوة واستهداف منشآت مدنية، ومشيراً إلى أن المسؤولين عن هذه الانتهاكات سيخضعون للمساءلة.

وفي ختام كلمته، شدد السفير الإيراني على أن بلاده تمارس حقها في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن الإجراءات الأميركية المتواصلة تهدد أمن الخليج ومضيق هرمز وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.

المصدر: وكالة تسنيم