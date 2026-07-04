العنف المتواصل يدفع آلاف السودانيين للنزوح

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنّ عدد النازحين في إقليم كردفان وسط السودان ارتفع بأكثر من 87 ألف شخص خلال 4 أشهر، نتيجة تصاعد هجمات قوات الدعم السريع، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 219 ألفاً بحلول نهاية حزيران الماضي.

وحذرت المنظمة، في بيانٍ، أمس، من تدهور سريع في الوضع الإنساني بإقليم كردفان، مع تصاعد أعمال عنف لقوات الدعم السريع، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أعداد النازحين.

وذكرت أنّ عدد النازحين منذ تصاعد العنف بإقليم كردفان في تشرين الأول 2025 ارتفع بنسبة 65 في المئة، إذ زاد من أكثر من 132 ألف شخص في شباط 2026 إلى أكثر من 219 ألفاً بحلول نهاية حزيران، أي بـ87 ألفاً خلال 4 أشهر.

وأضافت أنّ كردفان تُعد منذ اندلاع الحرب بالسودان في نيسان 2023 أحد أبرز مراكز النزوح في البلاد، حيث يقيم فيها نحو مليون نازح داخلياً، أي ما يعادل 11 في المئة من إجمالي النازحين في البلاد.

في السياق، أعلن رئيس بعثة المنظمة في السودان، محمد رفعت، أنّ «العائلات لم تعد تملك خيارات آمنة لحماية نفسها، وكثير منها نزح سابقاً ويضطر مجدداً لترك منازله ووسائل عيشه وشبكات الدعم».

وأشار رفعت، في بيانٍ، إلى أنّ «استمرار العنف وتوسع نطاقه يتطلب ضمان وصول آمن ومستدام للمنظمات الإنسانية إلى المتضررين».

ونوهت المنظمة إلى تسجيل أكثر من 100 حادثة تسببت بنزوح خلال أقل من تسعة أشهر، بمعدل حادثة كبرى كل يومين إلى ثلاثة أيام، ما يعكس تدهوراً متسارعاً في بيئة الحماية.

ولفتت المنظمة الدولية للهجرة إلى أنّ مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أصبحت ملاذاً رئيسياً للنازحين من المناطق المجاورة، لكنها تواجه ضغوطاً متزايدة على الخدمات الأساسية والمأوى، مع استضافة نحو 500 ألف شخص بينهم أكثر من 83 ألف نازح داخلي.

ومنذ نحو أسبوعين، تشهد الأبيض هجمات بطائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية ومحطات الوقود ومواقع مدنية أخرى، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

فيما حذرت منظمات أممية وإقليمية ودول، بينها الولايات المتحدة، من فظائع قد تُرتكب في ظل التقارير عن حشود عسكرية لـ«قوات الدعم» في محيط مدينة الأبيض.

وفي 12 أيار 2026، حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة في إقليم كردفان، وقالت إنّ تلك الضربات تسببت في مقتل ما لا يقل عن 880 مدنياً خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني ونيسان 2026.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» منذ 25 تشرين الأول 2025.

المصدر: الفرنسية