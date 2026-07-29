اعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة.. إحراق منزل واختطاف شابين قرب بيت لحم والخليل

تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، حيث أضرم مستوطنون النار في منزل فلسطيني قرب بيت لحم، فيما أقدمت مجموعة أخرى على اختطاف شابين غرب الخليل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها أجْلت ثمانية أفراد من عائلة واحدة بعد إحراق المستوطنين منزلهم في منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم، من دون تسجيل إصابات.

كما أفادت مصادر فلسطينية بأن المستوطنين أحرقوا مركبة فلسطينية خلال الهجوم على المنطقة، فيما اختطفت مجموعة من المستوطنين شابين بعد تحطيم مركبتهما في بلدة بيت أولا غرب الخليل.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصعيد متواصل لهجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وسط اتهامات فلسطينية ومنظمات حقوقية للجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين خلال اعتداءاتهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفّذ المستوطنون آلاف الاعتداءات خلال النصف الأول من العام الجاري، طالت الأشخاص والممتلكات والأراضي الفلسطينية.

المصدر: وكالة الأناضول