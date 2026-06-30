الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال والمستوطنون، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، سلسلة واسعة من الاقتحامات والاعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل، وإغلاق لمحال تجارية، ومصادرة مركبات، إلى جانب هجمات نفذها مستوطنون على منازل الفلسطينيين وأراضيهم.

وتركزت التحركات في نابلس والخليل وجنين وطولكرم ورام الله وبيت لحم وقلقيلية وطوباس، وسط تصاعد متواصل في الاعتداءات التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا ن بلدة بيتونيا غرب رام الله، تزامنًا مع اقتحامها عدة بلدات وقرى في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أنس عوض الله (24 عامًا)، بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة بيتونيا وتفتيشه.

وذكرت أن القوات اقتحمت بلدة عبوين شمال رام الله، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش لعدد من منازل المواطنين، كما اقتحمت قريتي خربثا المصباح وخربثا بني حارث غرب المحافظة.

وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب محال تجارية على إغلاقها في بلدة سنجل شمال رام الله، فيما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في منطقة “الظهرة” على أطراف بلدة بيتا جنوب نابلس، ونفذوا جولات استفزازية في سهل بلدة بيت فوريك شرق المدينة.

وأعادت قوات الاحتلال اقتحام مدينة نابلس واغلقت مقر جمعية التضامن الخيرية في منطقة شارع العدل وسط المدينة لمدة عام، بعد أن داهمته وألحقت أضرارا بمحتوياته.

كما اقتحم مستوطنون مسكناً فلسطينياً في منطقة الرأس الأحمر شرق بلدة طمون قرب طوباس.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جيت شرق قلقيلية، وداهمت منزلاً في حي الجابريات بمحيط مخيم جنين، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء محيط بلدة فقوعة شرق جنين.

وشهدت محافظة نابلس اقتحامات متزامنة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية للمدينة عبر حاجز عورتا، قبل أن تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس، بينما تصدى الأهالي لهجوم شنه مستوطنون على منطقة الحرايق في بلدة بيتا جنوب المدينة.

وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل خلال اقتحام منطقة العروج في بلدة جناتة شرق المحافظة، فيما اقتحمت بلدة حلحول شمال الخليل وصادرت عدداً من المركبات.

كما نفذت قوات الاحتلال اقتحاماً واسعاً لمدينة يطا جنوب الخليل، تخلله دهم عشرات المنازل واستمر لساعات، بالتزامن مع اقتحام بلدة علار شمال طولكرم ومداهمة عدد من المنازل فيها.

وتأتي هذه الاقتحامات والاعتداءات في ظل تصاعد متواصل لعمليات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، والتي تستهدف البلدات والقرى الفلسطينية عبر المداهمات والتضييق والاعتداء على السكان وممتلكاتهم.

وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف قوات الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام