الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس

شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، سلسلة من الاقتحامات وعمليات المداهمة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة بلدات ومدن، أسفرت عن اعتقالات وتوترات ميدانية.

ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب المدينة، كما داهمت بلدة اليامون غرب جنين، واعتقلت خلالها الشاب وائل مازن سمار.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الشاب "وائل سمار" خلال اقتحام بلدة اليامون غرب #جنين. pic.twitter.com/OdUdLoCzpH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 11, 2026

وشهدت المنطقة أيضاً محاصرة قوة خاصة إسرائيلية لبناية تقع بين منطقة الجامعة العربية الأمريكية وبلدة الزبابدة جنوب جنين.

وفي نابلس، فقد شهد شارع سفيان وسط المدينة توتراً عقب تسلل وحدة خاصة إسرائيلية، حيث أفادت مصادر ميدانية بأن جيش الاحتلال “نكل بعدد من الشبان” خلال عملية الاقتحام.

كما أعلن لاحقا أن الشاب المعتقل هو “أيمن الخطيب” من الداخل الفلسطيني المحتل، عقب تسلل وحدة خاصة إلى وسط مدينة نابلس.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزلاً خلال اقتحام بلدة الشيوخ شمال المدينة.

تأتي هذه الاقتحامات والاعتقالات في سياق متصاعد للتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي ظل تصاعد العدوان من قوات الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام