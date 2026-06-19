اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس فجر اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عدداً من البلدات والمناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ونفذت عمليات مداهمة واعتقال، إلى جانب احتجاز مركبة فلسطينية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قبلان جنوب شرق نابلس، وداهمت أحد المنازل خلال عملية الاقتحام.

#شاهد | مستوطنون يعتدون على المواطنين في منطقة خلة الحمص جنوب مدينة يطا جنوبي #الخليل pic.twitter.com/jtuuKEdzSP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 18, 2026

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر صور جنوب المدينة، واعتقلت الشاب عاصم الطويل بعد مداهمة المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، وداهمت منزلاً، فيما اقتحمت قرية عزبة جلعود جنوب المحافظة، واحتجزت مركبة فلسطينية في محيط دوار قدوميم.

وفي محافظة طوباس، انتشرت قوات الاحتلال في محيط مخيم الفارعة عقب اقتحام المنطقة، وسط تحركات عسكرية داخل محيط المخيم.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة قبلان جنوب شرق #نابلس ، وتداهم منزلًا. pic.twitter.com/K1dVXgKxMD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 18, 2026

أما في محافظة رام الله والبيرة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، مع انتشار قوة راجلة داخل البلدة، فيما استمرت عملية الاقتحام لساعات.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاقتحام والمداهمة بشكل شبه يومي في مدن وبلدات الضفة الغربية، تتخللها اعتقالات وتفتيش للمنازل وتشديد للإجراءات العسكرية بحق المواطنين الفلسطينيين.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام