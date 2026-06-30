تقرير مصور | اللبوة تودّع الشهيد إسماعيل مهدي رباح في موكب وفاء للمقاومة والشهداء

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة اللبوة والجوار الشهيد السعيد إسماعيل مهدي رباح (روح العباس)، الذي ارتقى على طريق المقاومة، في موكب حاشد جسّد معاني الوفاء للشهداء والتمسك بخيار المقاومة.

واستُقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة منزله بنثر الورود والأرز، بحضور عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين علي المقداد وملحم الحجيري، إلى جانب حشد من الفعاليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهالي.

وتقدّمت موكب التشييع الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الصور والرايات، فيما جاب المشيّعون الطريق الرئيسي في البلدة وسط الهتافات الحسينية والشعارات المؤيدة للمقاومة.

وعند وصول الموكب إلى الجبانة، أُقيمت مراسم تكريمية خاصة للشهيد، قبل أن يؤمّ الشيخ أحمد الهق الصلاة على الجثمان الطاهر، ليوارى بعدها الثرى إلى جانب من سبقه من رفاقه الشهداء، في مشهدٍ أكّد استمرار عهد الوفاء والتضحية على درب الشهداء.