بلومبيرغ: حركة السفن في مضيق هرمز تستعيد نشاطها تدريجياً

أظهرت حركة الملاحة في مضيق هرمز بوادر انتعاش، للمرة الأولى منذ الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت سفنا في الممر البحري، وسط مؤشرات على عودة الثقة تدريجيا لدى شركات الشحن ومالكي الناقلات.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن بيانات شركة “كيبلر” المتخصصة في تتبع حركة السفن أن 24 سفينة شحن، بينها ناقلات نفط وغاز طبيعي مسال وسفن للبضائع السائبة، عبرت مضيق هرمز في الاتجاهين يوم الاثنين.

وأضافت البيانات أن وتيرة الحركة واصلت الارتفاع يوم الثلاثاء، مع دخول ناقلة نفط عملاقة إلى الخليج، إلى جانب عدد من السفن الأصغر حجما، في مؤشر على تحسن النشاط الملاحي في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

وبحسب بلومبيرغ، بلغت السعة الإجمالية لناقلات النفط التي عبرت المضيق نحو 11 مليون برميل من الخام، وهو ما يعكس تزايد ثقة مالكي السفن في العبور عبر المضيق.

وأشارت الوكالة إلى أن 3 ناقلات نفط عملاقة فارغة تابعة لشركة “سينوكور” الكورية الجنوبية دخلت الخليج يوم الاثنين، مع تحركها بمحاذاة الساحل العماني، في حين بدأت ناقلة رابعة بث إشاراتها من داخل الخليج، موضحة أنها تتجه إلى ميناء البصرة العراقي.

كما دخلت ناقلة النفط العملاقة “نسالة” التابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “بحري” إلى الخليج، وتتمركز حاليا وهي فارغة قبالة رأس تنورة.

المصدر: مواقع إخبارية