غريب آبادي: على “إسرائيل” أن تسحب قواتها من لبنان

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إن مذكرة التفاهم تشهد تقدماً في بعض بنودها، إلا أن هناك انتهاكات للالتزامات المتفق عليها فيما يتعلق بالوضع في لبنان، مؤكداً أن الحرب هناك يجب أن تتوقف وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وأوضح غريب آبادي أن إيران شكلت فريق عمل خاصاً لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم، قائلاً «نرصد جميع حالات الإخلال والخرق للالتزامات».

وأشار إلى أنه في حال توافر الظروف المناسبة، فإن مجموعات العمل ستباشر المفاوضات.

وفيما يتعلق بالدوحة، نفى نائب وزير الخارجية وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلاً «لا نجري أي محادثات مع الأميركيين في الدوحة. صحيح أن المسؤولين الأميركيين سيتوجهون إلى هناك، لكن ليست لدينا أي خطط للقاء بهم».

ولفت غريب آبادي إلى إن الخبراء الإيرانيين سيواصلون خلال يومي غد وبعد غد متابعة ملف الأموال الإيرانية المجمدة في الدوحة.

كما أكد أن وجود الوفد الإيراني على مستوى الخبراء في الدوحة يهدف فقط إلى متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم عبر الوساطة القطرية.

المصدر: وكالات