أوروبا تموّل حماية غابات الكونغو.. بين الحفاظ على البيئة والسياسة الدولية

أظهرت وثيقة، اطلعت عليها “رويترز”، أنّ الدول الأوروبية تدعم بقوة خطة بقيمة 2.5 مليار دولار لـ”إنقاذ غابات الكونغو المطيرة”، مُطلقةً “برنامجاً للحفاظ على البيئة” قد يتفوّق على مبادرة قدّمت لمؤتمر (COP30) في البرازيل.

ويطلق على المبادرة التي تقودها فرنسا، بدعم من ألمانيا والنرويج وبلجيكا وبريطانيا، اسم “دعوة بيليم لغابات حوض الكونغو”، ويتوقّع الداعمون حشد الموارد لمساعدة الدول الأفريقية على حماية ثاني أكبر غابة مطيرة في العالم.

وكانت الدول الأوروبية الخمس وقّعت على الوثيقة المكتوبة باللغة الفرنسية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حيث جاء في الوثيقة أنه “يلتزم المانحون بحشد أكثر من 2.5 مليار دولار أميركي على مدى السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى الموارد المحلية التي ستحشدها دول وسط أفريقيا لحماية غابات حوض الكونغو وإدارتها المستدامة”.

وأكد الموقّعون أنهم يهدفون أيضاً إلى “مساعدة الدول الأفريقية على الحد من إزالة الغابات من خلال التكنولوجيا والتدريب والشراكات”.

وبينما تُقدَّم الخطة الأوروبية كـ”خطوة خضراء لحماية ثاني أكبر غابة مطيرة في العالم”، يرى مراقبون أنها تحمل أبعاداً تتجاوز البيئة، فحوض الكونغو غني بالمعادن النادرة الضرورية للطاقة النظيفة، ما يجعله ساحة تنافس بين القوى الكبرى. وتأتي الخطة أيضاً كجزء من مسعى أوروبي لاستعادة النفوذ في أفريقيا عبر “الدبلوماسية الخضراء”.

