الكونغو | جمعية “أطباء بلا حدود” تدفع بإمدادات طارئة إلى بونيا لمواجهة تفشي فيروس “إيبولا”

نشرت منظمة “أطباء بلا حدود” لقطات توثق وصول شحنات مكثفة من إمدادات الاستجابة الطبية الطارئة إلى مدينة بونيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار الجهود الدولية لتعزيز المنظومة الصحية واحتواء التفشي المتسارع لفيروس “إيبولا” في الأقاليم الشرقية للبلاد.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء “حجم وسرعة” انتشار الموجة الحالية للفيروس، محذرة من أن السلالة المنتشرة قد تخرج عن السيطرة وتستمر لفترة زمنية طويلة ما لم يتم تدارك النقص الحاد في اللقاحات المتاحة.

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 130 شخصاً -سجلت المختبرات رسمياً 131 حالة وفاة- وسط قفزة حادة في أعداد الإصابات المشتبه بها والتي تجاوزت 500 حالة في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية.

ويركز الطاقم الطبي إمداداته في المستشفيات الرئيسية بمدينة بونيا لتأسيس وحدات عزل متطورة وتشديد قواعد الفحص، بالتزامن مع إجراءات مماثلة عند المعابر الحدودية المشتركة لمنع انتقال العدوى إلى الدول المجاورة.

هذا ويأتي تدفق المساعدات الطبية من “أطباء بلا حدود” كخطوة حرجة في ظل شلل البنية التحتية الصحية محلياً، حيث تسابق الفرق الطبية الزمن لكسر سلسلة العدوى في التجمعات السكانية الكثيفة، وتأمين تدريب سريع للمسعفين على بروتوكولات التعامل مع حالات النزيف الحموي الحاد المرتبط بالمرض.

المصدر: وكالة يونيوز