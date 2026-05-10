إسبانيا | تيدروس: فيروس “هانتا” ليس كوفيد-19.. وبدأنا إجلاء ركاب السفينة الهولندية

وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء السبت إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية، في مهمة عاجلة للإشراف على عمليات إجلاء ركاب السفينة السياحية “إم في هونديوس” التي تفشى فيها فيروس “هانتا”.

ورافق غيبريسوس وفد رفيع من المسؤولين الإسبان، حيث من المقرر بدء إجراءات إنزال نحو 150 راكباً كانوا عالقين على متن السفينة التي ترفع علم هولندا لعدة أسابيع في عرض البحر، تمهيداً لنقلهم عبر جسر جوي إلى بلدانهم الأصلية.

وسعى غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي عقده فور وصوله إلى تهدئة المخاوف الدولية من تحول هذا التفشي إلى جائحة جديدة، مؤكداً على الفوارق الجوهرية بين الفيروسات.

وشدد غيبريسوس قائلاً إن “هذا المرض ليس كوفيد-19، وقد أكدنا ذلك مرارًا وتكرارًا في منظمة الصحة العالمية”، في إشارة إلى أن طرق انتقال فيروس “هانتا” تختلف تماماً عن الفيروسات التاجية.

كما أوضح خبراء مرافقون أن فيروس “هانتا” ينتقل عادة عبر القوارض ولا ينتقل بسهولة بين البشر كما هو الحال في الأنفلونزا أو كوفيد، مما يجعل السيطرة عليه داخل السفينة أمراً ممكناً عبر إجراءات التعقيم والحجر.

المصدر: وكالة يونيوز