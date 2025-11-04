الثلاثاء   
   04 11 2025   
   13 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:00
    حماس: إعلان الاحتلال عن مشروع استيطاني جديد في قلب الخليل جريمة تهويدية تهدد هوية المدينة

      قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن إعلان العدو الاسرائيلي عن مشروع استيطاني في مدينة الخليل، يمثل “جريمة إضافية بسجل الاحتلال الذي يستمر بمحاولاته لتهويد المدينة وطمس هويتها”.

      وتضم خطة المشروع بناء 63 وحدة استيطانية وثلاثة مبان جديدة في موقع تاريخي وتجاري بارز، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني من البلدة القديمة وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على محيط المسجد الإبراهيمي، تمهيدًا لتحويله بالكامل إلى مزار يهودي.

      وحذر مرداوي من خطورة هذه المشاريع التهويدية، مؤكدا أن الخليل وكل أراضي الضفة الغربية ستبقى فلسطينية خالصة مهما استمر الاحتلال في محاولاته لتغيير الواقع وطمس الحقيقة.

      ودعا جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى التصدي بكل الوسائل لهذه المشاريع الاستيطانية، لحماية الخليل ومقدساتها، وكل محافظات الضفة من تغول الاحتلال ومحاولات الضم والتهجير.

      المصدر: مواقع إخبارية

