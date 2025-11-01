تقرير: دخول 3203 شاحنات فقط إلى غزة منذ وقف إطلاق النار ونسبة التزام الاحتلال لا تتجاوز 24%

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، تقريراً إجمالياً حول أعداد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2025، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأوضح التقرير أن إجمالي الشاحنات التي دخلت القطاع بلغ 3203 شاحنات فقط، بمعدل 145 شاحنة يومياً.

وبيّن التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة “صفا”، أن من بين الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار هناك 639 شاحنة تجارية و2564 شاحنة مساعدات، تضمنت 84 شاحنة سولار و31 شاحنة غاز طهي.

وجاء تصنيف الشاحنات التجارية وفق التقرير على النحو التالي: 293 شاحنة أغذية / 220 شاحنة بضائع مختلفة / 82 شاحنة ملابس / 23 شاحنة أدوات منزلية / 10 شاحنات معدات متنوعة / 6 شاحنات محروقات / 4 شاحنات للقطاع الصحي / شاحنة واحدة قطع غيار مركبات.

وأشار التقرير إلى أن المتوسط اليومي لدخول الشاحنات التجارية والمساعدات بلغ 145 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة كان يُفترض دخولها يومياً وفقاً للاتفاق، من بينها 50 شاحنة وقود ومحروقات، ما يعني أن نسبة التزام الاحتلال لا تتجاوز 24% من الكميات المتفق عليها.

وفيما يخص محروقات السولار وغاز الطهي والبنزين، أوضح التقرير أنه دخل القطاع 115 شاحنة فقط من أصل 1,100 شاحنة يُفترض دخولها خلال ذات الفترة، أي بنسبة 10% فقط من الكميات المنصوص عليها في الاتفاق، الأمر الذي يعكس استمرار سياسة التضييق والتعطيل المتعمد لإمدادات الطاقة الحيوية التي يحتاجها القطاع لتشغيل المستشفيات والمخابز والمرافق الأساسية.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بشدة ما وصفه بتلكؤ الاحتلال الإسرائيلي في إدخال شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون مواطن في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار والإجراءات التعسفية التي تعيق تدفق المواد الأساسية.

ودعا المكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق والوسطاء إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خصوصاً بند إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، بما يخفف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان قطاع غزة.

