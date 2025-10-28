“حماس”: اغتيال ثلاثة شبان في جنين جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي بالضفة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن “جريمة اغتيال ثلاثة شبان من أبناء شعبنا الفلسطيني فجر اليوم في كفر قود بجنين على يد قوات الاحتلال الصهيوني تمثل حربًا جديدة ضمن سجل الجرائم الدموية التي يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية”.

وأكدت الحركة، في بيانها، أن “هذه الجريمة تمثل نهج الاحتلال الدموي وتصعيده الخطير لمحاولة تركيع شعبنا وكسر إرادته”، مؤكدة أن ذلك لن يتحقق مهما بلغ بطش الاحتلال.

وشددت “حماس” على أن “دماء الشهداء لن تذهب هدرًا”، وأن “شعبنا سيواصل صموده ومواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه”، مؤكدة “استمرار المقاومة في الدفاع عن الشعب بكل الوسائل”. ودعت الحركة “جماهير شعبنا إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل نقاط التماس، وإلى الوحدة الميدانية والسياسية لمواجهة العدوان المتواصل على الأرض والشعب والمقدسات”.

المصدر: وكالة شهاب