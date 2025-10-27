الكرملين: روسيا تعمل بشكل ممنهج لضمان أمنها

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه على روسيا فعل كل ما يلزم لضمان أمنها في ظل الهستريا العدائية التي يعيشها الأوروبيون تجاهها.

وقال بيسكوف أن اختبار صاروخ “بوريفستنيك” جاء ردا على الضغوط الاقتصادية المتزايدة من الولايات المتحدة وأوروبا: “بالتأكيد، في خضم هذا الجو يتعين على روسيا أن تفعل كل ما هو ضروري لتكون قادرة على ضمان أمنها بالمطلق”.

وأكد بيسكوف عدم وجود أي شيء في اختبارات “بوريفيستنيك” من شأنه التسبب بتوتر العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وتابع: “تعمل روسيا بشكل ممنهج على تعزيز أمنها خاصة في ظل تنامي نزعة العسكرة والهستيريا الداخلية في أوروبا”.

وأضاف: “تعنى روسيا بشكل ممنهج بضمان أمنها وفي إطار هذه المهمة يتم تطوير أسلحة جديدة بما فيها نظام “بيستريل” المعلن عنه”.

وأطلع رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف الرئيس فلاديمير بوتين يوم أمس على نجاح اختبار أول صاروخ بمحرك نووي بالعالم قطع مسافة 14 ألف كيلومتر، وحلّق بشكل أفقي وشاقولي لمدة 15 ساعة.

المصدر: روسيا اليوم