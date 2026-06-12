الجمعة   
   12 06 2026   
   26 ذو الحجة 1447   
   بيروت 22:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    ما هي أهم نقاط بنود المذكرة الإيرانية الأميركية المقترحة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟

    تقرير: حسن خليفة

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    آخر التطورات من إسلام آباد يطلعنا عليها مراسلنا روح العباس حسين

    آخر التطورات من إسلام آباد يطلعنا عليها مراسلنا روح العباس حسين

    قراءة في آخر المستجدات الإيرانية من طهران مع الدكتور حسن حيدر

    قراءة في آخر المستجدات الإيرانية من طهران مع الدكتور حسن حيدر

    تقرير مصور | ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران وسط تساؤلات حول مصداقيته

    تقرير مصور | ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران وسط تساؤلات حول مصداقيته