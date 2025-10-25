السبت   
    “الأونروا”: المساعدات الإنسانية محظورة لكن فرقنا تواصل تقديم الدعم في غزة

      أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أنّ المساعدات الإنسانية التي تقدمها لا تزال محظورة، إلا أنّ فرقها تواصل تقديم الدعم المنقذ للحياة في قطاع غزة.

      وأشارت الوكالة إلى أنّ أحياءً بأكملها محيت من الوجود، فيما تبحث العائلات عن الماء والمأوى بين الأنقاض، مؤكدة أنّ أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي القطاع بعد عامين من الحرب.

      وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عن قصف مدفعي إسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يوقف الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع.

      المصدر: وكالات

