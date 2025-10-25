الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت نحو 1630 جندياً في الساعات الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنّ القوات الأوكرانية تكبّدت خسائر فادحة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث فقدت نحو 1630 جندياً، وفق التقارير الصادرة عن المجموعات القتالية الروسية.

وأوضح البيان أنّ توزيع الخسائر جاء كالتالي:

مجموعة “الوسط”: أكثر من 500 جندي

مجموعة “الشرق”: أكثر من 340 جندي

مجموعة “الجنوب”: نحو 285 جندي

مجموعة “الغرب”: أكثر من 240 جندي

مجموعة “دنيبر”: أكثر من 75 جندي

مجموعة “الشمال”: نحو 190 جندي

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها للدفاع الجوي دمّرت 111 طائرة مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية في مناطق متعددة.

المصدر: وكالات