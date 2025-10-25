السبت   
    دولي

    الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت نحو 1630 جندياً في الساعات الماضية

      أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنّ القوات الأوكرانية تكبّدت خسائر فادحة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث فقدت نحو 1630 جندياً، وفق التقارير الصادرة عن المجموعات القتالية الروسية.

      وأوضح البيان أنّ توزيع الخسائر جاء كالتالي:

      • مجموعة “الوسط”: أكثر من 500 جندي
      • مجموعة “الشرق”: أكثر من 340 جندي
      • مجموعة “الجنوب”: نحو 285 جندي
      • مجموعة “الغرب”: أكثر من 240 جندي
      • مجموعة “دنيبر”: أكثر من 75 جندي
      • مجموعة “الشمال”: نحو 190 جندي

      وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها للدفاع الجوي دمّرت 111 طائرة مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية في مناطق متعددة.

      المصدر: وكالات

