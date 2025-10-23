جدارية في مدينة شيراز الايرانية تحمل صورة الشهيدين السعيدين كرباسي وعواضة

دشِّنت في مدينة شيراز جداريَّة بارزة تحمل صورة السعيدة الإيرانيَّة معصومة كرباسي وزوجها السعيد اللبنانيّ رضا عواضة.

وتركت معصومة كرباسي قبل 12 عامًا بلدها إيران مغادرة إلى لبنان وعادت بعد هذه السنوات لتعود لاحقًا كأول سعيدة إيرانية ارتقت على طريق القدس بعد أن تعرضت وزوجها لعملية اغتيال جوية إسرائيلية في لبنان.

واستشهدت كرباسي مع زوجها عواضة، يوم السبت 19 أكتوبر /تشرين أول 2024، اثر غارة إسرائيلية في مدينة جونية اللبنانية.

وأصاب الصاروخ السيارة ولم يصب ركابها بأذى. ركن الشهيد رضا السيارة على جانب الطريق السريع، ثم نزل وأخذ بيد زوجته ليتجها سوياً إلى مكان بعيد عن المدنيين، فما كان من المسيرة الصهيونية إلا أن أطلقت صاروخاً نحوهما مما أدى إلى استشهادهما.

وتبقى صورة كرباسي وعواضة حاضرةً في أذهان الأحرار ومحبّي طريق الحقّ كشريكّيْن لم يتركا هذا الطريق يدًا بيد، حتى الرمق الأخيرة.

المصدر: المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان