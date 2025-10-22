ألمانيا تتكفّل بدفع رواتب موظفي القواعد العسكرية الأميركية خلال الإغلاق الحكومي في واشنطن

تخطّط ألمانيا لدفع أجور نحو 11 ألف موظف في القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة على أراضيها، بعد أن تأثّرت رواتبهم بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت وزارة المال الألمانية، الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إنّ المحكمة الفدرالية ستقرّ “نفقات غير متوقعة” لضمان دفع رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر في موعدها، تفادياً لأي تأخير قد يطال العاملين في هذه القواعد.

وكانت نقابة “فِردي” العمالية قد أعلنت، الثلاثاء، أنّ الموظفين كانوا يتلقّون رواتبهم بشكل طبيعي خلال فترات الإغلاق الحكومي السابقة في الولايات المتحدة، لكنها أعربت عن مخاوف من استعداد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقف عن دفع الرواتب هذه المرة.

وأشارت النقابة إلى أنّ الامتناع عن دفع الأجور سيُعدّ انتهاكاً للقانون الألماني، داعيةً إلى إيجاد حلّ عاجل يمنع حرمان الموظفين من مستحقاتهم المالية.

وصرّحت الناطقة باسم وزارة المال لوكالة “فرانس برس” أنّه لم يتّضح بعد ما إذا كانت الدفعات الأميركية ستُستأنف رغم استمرار الإغلاق، غير أنّ الحكومة الفدرالية في برلين وولاية راينلند بالاتينات توصلتا إلى اتفاق يضمن دفع الرواتب ومنع حدوث أي اضطرابات مالية.

وأضافت المتحدثة أنّ مساهمة برلين في تغطية الرواتب تمثّل “مؤشراً على التضامن مع القوات المسلحة الأميركية المتمركزة في ألمانيا وموظفيها المدنيين”، في خطوة تؤكد عمق التعاون بين البلدين رغم التوترات المالية الناتجة عن الإغلاق الحكومي الأميركي.

