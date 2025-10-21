الثلاثاء   
    عربي وإقليمي

    تفاهم إيراني–إماراتي على إزالة العقبات أمام النقل الجوي وتوسيع التبادلات التجارية

      شدّد الجانبان الإيراني والإماراتي على أهمية تسهيل حركة النقل الجوي بين البلدين وإزالة العقبات التي تعيقها، إلى جانب زيادة التبادلات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للتجار ورجال الأعمال الإيرانيين في دبي.

      جاء ذلك خلال لقاءٍ جمع القنصل العام لجمهورية إيران الإسلامية في دبي، علي رضا محمودي، برئيس هيئة دبي للطيران والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم .

      وأكد الطرفان أن “هذه المباحثات تعكس الإرادة المشتركة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاع النقل الذي يمثل ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية”.

      المصدر: مهر

      تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان بالشراكة مع الأمم المتحدة

      الحكومة الايرانية: القرار 2231 قد انتهى..مستعدون للتفاوض على اساس الاحترام المتبادل

      اجتماع الأعرجي وعراقجي يهدف لتعزيز السلام في المنطقة

