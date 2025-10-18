فنزويلا تعلن اكتمال خطتها الدفاعية وسط توترات مع الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن خطة الدفاع الوطني ضد ما وصفه بـ«التهديدات الأميركية» باتت مكتملة، بالتزامن مع انتشار سفن حربية أميركية قبالة سواحل البلاد.

وأكد مادورو في تسجيل صوتي نُشر عبر تطبيق تلغرام أن جميع مناطق الدفاع المتكاملة في البلاد أصبحت جاهزة، مشيرًا إلى بدء تدريبات عسكرية جديدة تحت اسم «الاستقلال 200».

وأوضح أن التدريبات تُنفذ غالبًا ليلاً ولا تتطلب تمركزًا دائمًا للقوات، بمشاركة الجيش والشرطة وموظفي الحماية المدنية وأفراد من مجموعات مدنية، وسط التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في ظل اتهامات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرئيس الفنزويلي بالضلوع المباشر في عمليات تهريب المخدرات وقيادة كارتيل للمخدرات، وهو ما نفاه مادورو.

كما أعلن ترامب الأربعاء الماضي أنه منح وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات سرية ضد كراكاس، ودرس توجيه ضربات تستهدف كارتيلات المخدرات على الأراضي الفنزويلية، ما أثار غضب مادورو وأدى إلى تكثيف التدريبات العسكرية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن تنفيذ ست ضربات في منطقة البحر الكاريبي ضمن ما تصفه بحملة مكافحة تهريب المخدرات، أسفرت عن مقتل 27 شخصًا على الأقل، كما نشرت سبع سفن حربية في منطقة الكاريبي وسفينة واحدة في خليج المكسيك.

وتشهد العاصمة كراكاس والمناطق المحيطة بها حالة من الترقب والقلق من محاولات محتملة لتغيير النظام، ما دفع مادورو إلى تعزيز جاهزية قواته وإجراء تدريبات واسعة النطاق تشمل مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.

المصدر: أ.ف.ب.