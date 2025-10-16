الخميس   
    دولي

    بيسكوف ينتقد منظمة التجارة العالمية

      انتقد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس منظمة التجارة العالمية، معتبرا أنه لم يعد لها أي مبادئ وليس من الواضح ما تفعله.

      وعلق بيسكوف على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن شراء الهند والصين للنفط الروسي، بضرورة مراعاة مواقف هاتين الدولتين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمنفعة شعبي البلدين اللذين يريدان شراء منتج عالي الجودة بسعر أقل.

      وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس: “إذا لم تتمتع الدول بهذا الحق، أو حرمت منه، فهذا يمثل انتهاكا لمبادئ التجارة الحرة…  أنا لا أتحدث حتى عن مبادئ منظمة التجارة العالمية، فلم يتبق منها شيء وليس واضحا ما تفعله هذه المنظمة الآن”.

      المصدر: روسيا اليوم

      الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم دعم مالي لمصر

      وزير الطاقة السوداني: لتطوير التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة

      روسيا تتهم بريطانيا وأوكرانيا بالتخطيط لهجمات تستهدف “السيل التركي” والبنية التحتية الروسية

