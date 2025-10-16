الخميس   
   16 10 2025   
   23 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 12:15
    دولي

    مجلس الدوما الروسي يدرس اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع فنزويلا للتصديق عليها

      قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع فنزويلا إلى مجلس الدوما الروسي للتصديق عليها.

      وتهدف الاتفاقية إلى توسيع التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك الطاقة والتعدين والنقل والاتصالات وفي مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف.

      بموجب الاتفاق، يحافظ البلدان أيضا على حوار سياسي ودبلوماسي منتظم ووثيق، ويوسعان نطاق الحوارات القائمة، وينشئان “آليات تنسيق جديدة تشمل جميع جوانب الأجندة الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك”.

      المصدر: روسيا اليوم

      “بوليتيكو”: سفراء الاتحاد الأوروبي يفشلون باقرار عقوبات جديدة ضد روسيا

      الشرع يزور موسكو ويبحث مع بوتين ملف القواعد العسكرية الروسية في سوريا

      الناتو يعزز جدار المواجهة شرق أوروبا ويصعّد دعمه العسكري لأوكرانيا

